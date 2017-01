Staatstheater: Kinder- und Jugendkonzerte

Der Konzertsaal als Sprungbrett in neue Welten.

Auf eine abenteuerliche Schlittenfahrt voller Musik ist das junge Publikum ab drei Jahren im Kleinkinderkonzert eingeladen (Sa, 7.1., 9.30/11/15 Uhr; So, 8.1., 9.30+11 Uhr, Staatstheater, Insel). Quer durch die Kontinente geht’s im Kinderkammerkonzert mit Musik für Streichquartett (Sa, 14.1., 15 Uhr, Kleines Haus), geeignet ab sechs Jahren, ebenso wie das Musiktheaterkonzert mit Donizettis komischer Oper über einen kuriosen Zaubertrank – „L’Elisir d’Amore“, gesungen und gespielt in Kostüm und Maske (So, 22.1., 11+15 Uhr, Großes Haus). Und für Jugendliche ab 16 moderiert HfM-Professor Michael Moriz das Konzert mit Johannes Brahms’ Klavierquintett f-Moll op. 34 (Di+Mi, 14.+15.2., 11 Uhr, Studio). -fd