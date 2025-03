Staatstheater-Kinderkonzerte

Gunnar Schmidt (Erzähler/Gesang) und Edgars Skarbulis (Gesang) sowie Mitglieder der Staatskapelle bringen beim Kinderkammerkonzert das „Dschungelbuch“ live auf die Bühne (Sa+Di, 15.+18.3., ab sechs Jahren).

Beim dritten Kinderkonzert ist die Strauß-Operette „Die Fledermaus“ das Thema: Ulrich Wagner dirigiert und moderiert, Mitglieder des Opernensembles spielen in Kostüm und Maske (So, 16.3., 11+15 Uhr, ab sechs Jahren). Außerdem steht das Preisträgerkonzert von „Jugend musiziert“ an (So, 23.3., 11 Uhr). -rw