Staatstheater: Konzerte

Bratsche statt Geige heißt es gleich zweimal im 2. Kammerkonzert der Saison.

Sowohl im Trio op. 114 von Brahms als auch in Emil Hartmanns Serenade op. 24 sorgt der Instrumententausch für seltener gehörte, dunklere Töne. Ein Trio des Schwaben Johann Nisle rundet das Programm ab (So, 22.1., 11 Uhr). Als Adina im „Liebestrank“ und Ortlinde in der „Walküre“ erlebt man sie derzeit auf der Opernbühne, doch am eigens gestalteten Liederabend zeigt Ina Schlingensiepen andere Facetten ihrer Sopranistinnen-Persönlichkeit (Sa, 4.2., 19.30 Uhr).

Der Flötist Samuel Coles ist zu Gast im 3. Sinfoniekonzert. Mit der Badischen Staatskapelle interpretiert er Carl Nielsens Flötenkonzert, bevor das Orchester mit der 7. die schwierigste Sinfonie Gustav Mahlers angeht (So, 5.2., 11 Uhr, Mo, 6.2., 20 Uhr, Staatstheater). -fd