Staatstheater-Konzerte

Zwei mal zwei lautet die Gleichung bei der „Jazz Night“ im Mai.

Die Sängerin Nicole Metzger und der Gitarrenvirtuose Wesley G. sind zusammen Body & Soul und zollen ihr Tribut an Ella Fitzgerald und Joe Pass. Das zweite Duo bilden Uli Binetsch (Posaune) und Peter Madsen (Piano, 7.5., 19.30 Uhr, Kleines Haus). Das Kammerkonzert Extra präsentiert die Quintette von Mendelssohn Bartholdy (B-Dur) und Dvorák (Es-Dur), beide wurden in idyllischer Sommerfrische komponiert (So, 8.5., 11 Uhr, Kleines Haus).

Zwischen Jazz, Barock und dem antiken Griechenland oszilliert das französische Programm des 7. Sinfoniekonzert: Die. Staatskapelle spielt Bizets „L’Arlésienne Suite“, das Flötenkonzert von Jacques Ibert (Solist: Michael Martin Kofler) und Maurice Ravels Ballett-Suite „Daphnis et Chloé“ (So, 29.5., 11 Uhr; Mo, 30.5., 20 Uhr, Großes Haus). -fd