Staatstheater: Konzerte

Nach dem „1. Sonderkonzert“ Mitte September startet die Konzertsaison im Oktober in voller Gänze.

Den Beginn macht der „1. Liederabend“, der von dem neuen Opernensemblemitglied Melanie Lang mit den größten Hits der Filmdiva und Sängerin Zarah Leander gefüllt wird (Sa, 5.10., 19 Uhr). Im „1. Sinfoniekonzert“ wird Wolfgang Rihm zu Ehren sein „Sostenuto für Orchester“ gespielt. Der Karlsruher Komponist starb im Juli. Es folgen das „Klavierkonzert“ des berühmten Geigers Adolf Busch, 1924 in Dresden uraufgeführt, und zum Abschluss strahlt Beethovens Fünfte sinfonisch in C-Dur (So, 6.10., 11 Uhr; Mo, 7.10., 19.30 Uhr).

Anschließend gibt’s die „5. Sinfonie“ von Beethoven als Klangöffner: im einstündigen moderierten Format wird das Werk mit Hintergrundwissen und Hörbeispielen eingeführt, bevor man der Staatskapelle mit neuen Ohren lauschen kann (Di, 8.10., 19 Uhr). Beim „1. Konzert für die Kleinsten“ geht es „Auf dem Bauernhof“ wild zu: Gekrähe, Gegrunze und eine ordentliche Portion Fell und Federn; mit Mitgliedern der Badischen Staatskapelle, Konzeption und Moderation: Denise Hartmann (Fr-So, 11.-13.10., 9.30+11 Uhr; So 15 Uhr; ab drei Jahren).

Das „1. Kammerkonzert – Pionierinnen“ markiert den Abschluss des Monats und stellt zwei Klavierquintette visionärer Komponistinnen vor: Amy Beach (1867-1944), aktive Frauenrechtlerin, und Louise Farrenc (1804-1875), die am Pariser Konservatorium die gleiche Bezahlung für Frauen und Männer erstritt und zweimal von der französischen Akademie der Künste ausgezeichnet wurde (So, 20.10., 11 Uhr). -sb