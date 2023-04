Staatstheater-Konzerte für Kinder & Jugendliche

Franz Strauss war einer der erfolgreichsten Waldhorn-Virtuosen seiner Zeit.

Zum Geburtstag komponierte ihm sein 18-jähriger Sohnemann Richard ein Konzert für Waldhorn und Orchester. Er kannte das Horn bereits so jung so gut, dass er es in allen Farben strahlen lassen konnte. Im klassisch-frühromantischen Stil komponiert, scheint das Konzert von einem ganz anderen Menschen zu stammen.

Dominik Zinsstag ist der Solist im 2. Konzert der Jugendreihe „Klangöffner“ (Di, 25.4., 19 Uhr). In der musikalischen Märchenstunde für Kinder ab sechs Jahren dreht sich alles um Dornröschen. Mit Engelbert Humperdinck und Peter Tschaikowsky haben gleich zwei Komponisten ein Stück nach dem Märchen der Gebrüder Grimm komponiert (So, 30.4., 11+15 Uhr). -fd