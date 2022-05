Staatstheater: Konzerte für Kinder & Jugendliche

Camille Saint-Saëns hat in seinem „Karneval der Tiere“ einen halben Zoo vertont.

Der Schauspieler Gunnar Schmidt und die Tänzerinnen Patricia Namba und Hélène Verry erwecken die Tiere im 2. Kinderkammerkonzert zum Leben (Fr, 13.5.+Sa, 14.5., 11 Uhr, Kleines Haus). Der Sommer klopft bald an die Tür. Das Kleinkinderkonzert entführt an einen Sonnentag am Strand, voller Musik und Tanz, Träumereien und anderer Glückseligkeiten (Fr-So, 20.-22.5., 9.30+11 Uhr).

Mit seinen zwei Suiten „Daphnis et Chloé“ komponierte Ravel nicht nur ein klingendes Schäferstündchen, sondern zeichnete auch ein farbenreiches Bild seiner Vorstellung der griechischen Antike. Dem Stück widmet sich die Staatskapelle in ihrem Jugendkonzert (Di, 31.5., 19 Uhr, Kleines Haus). -fd