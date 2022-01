Staatstheater: Konzerte im Januar

Schwungvoll und vergnügt geht’s mit der Badischen Staatskapelle ins neue Jahr.

Mit Konstantin Reinfeld ist ein waschechter Mundharmonika-Solist mit von der Partie. Er zeigt sich u.a. in Howard Levys „Concerto For Diatonic Harmonica And Orchestra“. Drumherum gibt’s Musik von Johann Strauß Sohn, Franz Lehár, Astor Piazzolla und anderen.

Die Programme der „Jazz Night“ (Sa, 15.1., 18+21 Uhr, Kleines Haus), des 3. Kammerkonzerts (So, 23.1., 11+18 Uhr, Kleines Haus) und des 4. Sinfoniekonzerts (So, 30.1., 11+15 Uhr; Mo, 31.1., 18 Uhr) zeitnah auf staatstheater.karlsruhe.de. -fd