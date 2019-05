Staatstheater-Liederabende

Zwei Tenöre, zwei ganz unterschiedliche Biografien.

Als Klaus Schneider zum Ensemble des Badischen Staatstheaters stieß, war James Edgar Knight gerade geboren. Der 29-Jährige Absolvent der New Yorker Juilliard School singt seit 2015 Rollen von Mozart bis „My Fair Lady“ in Karlsruhe. Spezialität an seinem Liederabend: Die neapolitanischen Volkslieder von Paolo Tosti (Sa, 18.5., 19.30 Uhr).

Klaus Schneider ist zum ersten Mal seit 2003 mit Schuberts Zyklus „Die schöne Müllerin“ zu hören (Mo, 10.6., 19 Uhr). Am Mo, 27.5. ist zudem ein szenischer Liederabend über den Krieg mit Werken von u.a. Mahler, Weill, Hindemith, Schubert im Angebot (20 Uhr, alle im Kleinen Haus). -fd