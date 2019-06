Staatstheater: Nachtklänge & Liederabend

Anton von Weberns Konzert für neun Instrumente (opus 24) war der Ausgangspunkt für Minhee Kim, Baran Dogac Ünal, Franz Rieks und Haosi Howard Chen.

Alle vier studieren Komposition bei Wolfgang Rihm und Markus Hechtle und präsentieren ihre neuen Werke mit Webern-Bezug. Das Original wird bei den „Nachtklängen“ ebenfalls erklingen (Fr, 21.6., 21 Uhr, Studio). Seit 38 Jahren singt Tiny Peters am Staatstheater. Nach dieser Saison ist Schluss. Zum Abschied bedankt sich die niederländische Sopranistin, die zuletzt in „My Fair Lady“ und den „Lustigen Nibelungen“ zu hören war, mit einem Liederabend beim Publikum (So, 7.7., 19 Uhr, Kleines Haus). -fd