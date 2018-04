Staatstheater: Neue Direktorinnen

In den nächsten zwei Spielzeiten stellt das Staatstheater Karlsruhe die Spitzen seiner Sparten fast komplett neu auf.

Neben der bereits verkündeten Verpflichtung von Anna Bergmann als Schauspieldirektorin ab der Spielzeit 2018/19 gab das Haus nun gleich vier weitere Namen bekannt. In einer idealen Welt sollte es keine Bemerkung mehr wert sein, doch ist es Stand heute beachtenswert, dass alle leitenden Positionen mit Frauen besetzt worden sind: Nicole Braunger ist ab 18/19 gar die erste Operndirektorin überhaupt in Karlsruhe. Sie war selbst Sopranistin am Staatstheater Schwerin, bevor sie begann, als Künstleragentin zu arbeiten. 2019/20 geht die Ära von Birgit Keil in Karlsruhe zu Ende, doch auch ihre Nachfolgerin wird die Linie des klassischen Balletts fortsetzen: Die Tänzerin und Choreografin Bridget Breiner ist derzeit noch Ballettdirektorin in Gelsenkirchen.

Die Leitung des Volkstheaters übernimmt ab der kommenden Saison Stefanie Heiner aus Weimar. In Karlsruhe inszenierte sie bereits den „Kleinen Prinzen“. Neben der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen sind partizipatorisch-performative Projekte ihr Steckenpferd. Als künstlerische Betriebsdirektorin wechselt ebenfalls 2018/19 Uta-Christine Deppermann vom Theater Magdeburg nach Karlsruhe. Ihre Schwerpunkte sind die Ensemble-Entwicklung sowie Solisten-Auswahl für Musiktheater, auch als Künstlervermittlerin und Konzertdramaturgin ist sie erfahren. -fd