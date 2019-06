Staatstheater: Sinfonie- und Kammerkonzerte

Hinter „rhythmisch schroffen Schlagschatten“ erhellen „zart leuchtende Melodien“ die scheinbare Düsternis des Tangos, den das Trio Groth/Nitschmann/La-Deur in Piazzollas „Bragatos“ und eigenen Varianten im „Kammerkonzert Tango“ aufleben lässt.

Gunnar Schmidt liest dazu Tango-Lyrik (Mi, 26.6., 20 Uhr; So, 14.7., 19 Uhr, Studio). Mit Joseph Haydns „Feuersinfonie“, einer Ouvertüre des Mozart-Sohns Franz Xaver und Till Hoffmann am Klavier in Strawinskys Concerto für Klavier und Blasorchester verabschiedet sich die Badische Staatskapelle im 8. Sinfoniekonzert in die Sommerpause (So, 7.7., 11 Uhr; Mo, 8.7., 20 Uhr; Sonderkonzert: Di, 9.7., 19 Uhr, jeweils Großes Haus). Im 5. Kammerkonzert der Saison treffen Stücke von Bach, Beethoven, Haydn und Kuhlau auf Heitor Villa-Lobos’ „Bachianas Brasileiras“ (So, 14.7., 11 Uhr, Kleines Haus). -fd