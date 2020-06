Staatstheater: Sonderfahrplan

Mit einem „Sonderfahrplan“ meldet sich das Staatstheater bereits in dieser Spielzeit beim Publikum zurück.

Bis einschließlich 25.7. stehen 70 Veranstaltungen für Groß und Klein mit maximal 100 TeilnehmerInnen in unterschiedlichen Formaten auf dem Programm; teils bei freiem Eintritt . Auslöser ist die am 1.6. in Kraft getretene Verordnung, die den sechs Sparten Oper, Ballett, Schauspiel, Konzert, Volkstheater und Junges Staatstheater Veranstaltungen mit bis zu 100 Zuschauern im Theaterbereich erlaubt.

Von Fr, 12.6. an probiert das Staatstheater nahezu täglich neue Formate für kleinere Publikumsgruppen aus: Schon Dreijährige können etwa mit „Feder & Plumps“ Fliegen lernen und einen Audiospaziergang durch die Stadt machen. Lunchkonzerte, Stadtgespräche, die „Werk-Statt-Oper“, Tanzworkshops und andere künstlerische Ersatzformate aus allen Sparten geben einen Einblick hinter die Kulissen und in die laufende Probenarbeit. Die Audiospaziergänge, ein Kulturpfad und Live-Auftritte von Sängern und Tänzern laden ein, Karlsruhe durch die Augen der Theaterfiguren neu zu entdecken.

Gleich dreimal steht der scheidende Generalmusikdirektor Justin Brown im Mittelpunkt: In einem Kammerkonzert am Sa, 27.6. ist er im Großen Haus selbst am Klavier zu erleben. Am So, 28.6. feiert die Erfolgsproduktion „Wahnfried“ am Uraufführungsort eine Streamingpremiere und wird als Public Viewing mit einer Einführung von Intendant Peter Spuhler im Mittleren Foyer übertragen. Virtuell musizieren in einem großangelegten Filmprojekt die Staatskapelle, Staatsoper und Mitglieder der Oper unter der Leitung von Justin Brown Beethovens „Chorfantasie“, die am Sa, 11.7. online auf den Kanälen des Staatstheaters Premiere feiert.

Der Kartenservice ist wieder zu den üblichen Öffnungszeiten erreichbar (Mo-Fr 10-18 Uhr, Sa 10-13 Uhr). Tickets können auch telefonisch unter 0721/93 33 33 oder online gebucht werden. Einige der Veranstaltungen sind kostenpflichtig. Für viele der anderen Gratisangebote kann gespendet werden. Die begrenzten Platzkapazitäten der variieren je nach Veranstaltung. -ps/pat