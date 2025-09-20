Staatstheater: Theaterfest & Spielzeiteröffnung 2025/26

Bühne & Klassik // Artikel vom 20.09.2025

Theaterfest (Foto: Felix Grünschloß)

Tanzen, singen, dirigieren, ausprobieren, staunen: Das große „Theaterfest“ am Sa, 20.9. und die Spielzeiteröffnung des Staatstheaters nach den langen Sommerferien bildet traditionell den inoffiziellen Auftakt der Karlsruher Kultursaison.

Im gesamten Theater und auf dem Vorplatz ist den ganzen Tag über ein abwechslungsreiches Programm aus Kunst und Musik mit spannenden Einblicken und interessanten Begegnungen für alle Altersklassen geboten. Drinnen, draußen, überall! Ein Auszug des Programms: „Donnerwetter und Bühnenzauber“ – Die Technik des Staatstheaters stellt sich vor, ebenso Ensemblemitglieder der Oper, es gibt eine öffentliche Chorprobe, einen Dirigierkurs mit GMD Georg Fritzsch, Opernkaraoke, Ensemblemitglieder des Schauspiels lesen und singen Songs, es gibt Theaterführungen, Workshops sowie ein Kinder- und Familienprogramm.

Und am Abend ab 19.30 Uhr zeigen alle Ensembles und die Badische Staatskapelle mit dem Staatsopernchor eine große Spielzeitpreview (Eintritt: 16 Euro) mit Auszügen u.a. aus „Cavalleria rusticana“, „Die Fledermaus“, „Paradise Found“, „Der Prozess“, „Riesen Probleme“, „Die rote Mühle“, „Tanzkraftwerk“ und „The Wreckers“, moderiert von Intendant Christian Firmbach. Ab 21 Uhr folgt eine Danceparty im Kleinen Haus. Die Theaterführungen und die Kreativwerkstatt kosten beim „Theaterfest“ fünf Euro, alle anderen Veranstaltungen tagsüber sind eintrittsfrei. -rw

Sa, 20.9., 11 Uhr, Staatstheater, Karlsruhe

