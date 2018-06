Staatstheater: Vom Poetry Slam bis zur Party

Die Poesie der 1980er Jahre rückt beim Poetry Slam am Staatstheater in den Fokus.

Die Slammer Fabian Navarro, Svea Gross und Christian Ritter treten dabei in den Wettstreit mit Jonathan Bruckmeier, Gunnar Schmidt und Marthe Lola Deutschmann aus dem Ensemble des Hauses (Fr, 15.6., 20 Uhr, Kleines Haus). Unter dem neuen Namen Brigitte Bordeaux fordert das Oberhaupt einer angesehenen Winzerfamilie, das sich überraschenderweise nicht mehr als Mann versteht, die Krone der Weinprinzessin ein. In einer szenischen Lesung wird Sergej Gößners Stück aufgeführt (Di, 19.6., 20 Uhr, Studio).

Noch mehr Gender Bending gibt’s dann bei der Theaterparty, die unter dem Motto „Don’t Be A Drag, Just Be A Queen“ in die glamouröse Welt der Dragqueens und -kings einlädt samt Showeinlagen und Livemusik (Sa, 30.6., 19 Uhr, Insel). Im „Theatergespräch über Gott und die Welt“ unterhalten sich derweil Pfarrer Marc Witzenbacher, Ballettdramaturgin Silke Meier-Brösicke und Mitglieder des Staatsballetts über Shakespeares „Sommernachtstraum“ (Do, 21.6., 22.30 Uhr, Unteres Foyer). -fd