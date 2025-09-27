Ein kleiner Würfel auf einer riesigen Kugel.

Drei bunte Klötze oder alle Bilderbücher aufeinander – bis zur Decke und wieder zurück. Die Faszination, Dinge aufeinanderzuschichten, verbindet viele Menschen. Welche Formen bieten eine gute Basis? Wie können sie sich gegenseitig stützen? Beim „Stapeln“ ist nichts unmöglich.

Stefanie Heiner begeisterte das jüngste Publikum bereits mit ihren Inszenierungen „Fliegen lernen“ und „War da was?“ während ihrer Zeit als Leiterin des Jungen Staatstheaters; für „Stapeln“ kehrt sie als Regisseurin mit zwei Schauspielern zurück. Ab zwei Jahren. -rw