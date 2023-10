In Waschbecken steckt ebenso Musik wie in Streichholzschachteln und Skischuhen – wenn sie in die Hände von Stomp gelangen!

Jetzt gehen die vor über 30 Jahren von Luke Cresswell und Steve McNicholas gegründeten Klangperformer wieder auf Tour und zelebrieren zu acht mit nichts als sinfonischem Schrott, Humor und untrüglichem Taktgefühl die hohe Kunst des Besenschwingens und Mülltonnenklapperns. -pat