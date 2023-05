Das Improtheater Stupid Lovers gastiert seit einiger Zeit im jeweils aktuellen Bühnenbild des Jakobus-Theaters.

Nicole Erichsen und Gunter Lösel suchen die Geheimnisse in den Kulissen, in den Requisiten, in den Dekorationen des fremden Bühnenbilds. In jedem Ding schläft ein Lied oder ein Dialog und will gefunden werden.

Es entsteht eine intensive Atmosphäre, in welcher sich die Objekte der Bühne, die gefundenen Dialoge, die Improvisationskunst der Akteure zu einer krachend-komischen und gleichzeitig absurd-existentiellen Erfahrung zusammenfinden. -rw