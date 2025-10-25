Stupid Lovers
Bühne & Klassik // Artikel vom 25.10.2025
Als Improtheater sind Nicole Erichsen und Gunter Lösel auf Situationskomik eingestellt.
Weil sie bei diesem Gastspiel das Bühnenbild aber erst kennenlernen, wenn das Rampenlicht angeht, wird dieser Abend für die Stupid Lovers zum doppelten „Überraschungsbesuch“! -pat
Sa, 25.10., 20 Uhr, Jakobus-Theater, Karlsruhe
