SWDKO-Silvesterkonzert

Das Südwestdeutsche Kammerorchester Pforzheim in großer Besetzung.

Im ersten Teil des Silvesterkonzerts präsentiert Chefdirigent und Conférencier Douglas Bostock berühmte und beliebte Orchestersuiten wie die „Schwanensee“-Suite, Bizets „Carmen Suite“ oder Griegs „Peer Gynt-Suite“. Im zweiten Teil heißt es dann „Same Procedure As Every Year“ in Begleitung von Butler James, der zum britisch-musikalischen Dinner lädt. -rw