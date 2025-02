Szenen, Lieder, Narrheiten von Karl Valentin

Also ich erzähl mal einen aktuellen Witz in Verehrung für den großen Komiker, der zeitlebens meist ohne Erfolg über 60 Ärzte konsultierte, woraus bekanntlich so allerlei lustige Sketche entstanden: „Was ist mit dem Ödem, Herr Doktor?“

„Ich bin für Knochen zuständig, nicht für Ödeme.“ „Und was ist mit dem Knochen-Ödem?“ Keiner war so verzweifelt komisch, keiner schrieb so tiefsinnige Lachnummern: „Du bleibst da! Und zwar sofort!“ nennt Regisseur, Schauspieler, Texter und Autor Arno Hermer sein Programm mit „Szenen, Liedern und Narrheiten“ des Urvaters der Dada-Comedy, Karl Valentin. Wie dieser mischt er die Formen, erzählt, singt, blödelt, improvisiert und findet so eine unverwechselbar eigene Form, die dem großen Münchner Komiker gerecht wird, ohne ihn zu imitieren. -rw