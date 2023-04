Szenischer Liederabend

Das Staatstheater geht in seiner „Liederabend“-Reihe mit dem Opernensemble on tour.

Die Zeit zwischen beiden Weltkriegen war in künstlerischer Hinsicht ein Aufbruch zur Moderne, es blühten unterschiedliche Stile in Musik, Kunst und Literatur. Doch die Lieder, Chansons, Balladen, Tanz- und Marschmusik dieses szenischen „Liederabends“ spiegeln eine widersprüchliche Zeit, in der sich die Konturen der nachfolgenden Diktatur bereits andeuteten. -rw