Takata Takata

In einem magischen Garten voller spannender Sounds aus aller Welt treffen die Musiker Ingvo und Claudio auf die Flamencotänzerin Marina.

Sie tanzt und wirbelt durch den Klanggarten bis die Funken fliegen. Doch was genau ist Rhythmus und wie finden man einen gemeinsamen Puls?

Eine interaktive Musik und Tanzvorstellung für Kinder, Familien mit Marina Paje (Flamencotanz), Claudio Spieler (Percussion) und Ingvo Clauder (Klavier). -rw