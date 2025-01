Takeover Festival 2025

An zwei Wochenenden vom 31.1. bis 8.2. richtet sich das Festspielhaus an Jüngere und Junggebliebene mit offenen Ohren.

Zu Gast sind die Münchner Jazzrausch Bigband, der Berliner Erfolgs-DJ Parra For Cuva und das Indieduo Ätna mit dem Ensemble Reflektor, das in Baden-Baden mit dem Kammerorchester Reflektor neue Formate erprobt. Einen der seltenen Auftritte von The Notwist, die zuletzt statt Post-Rock eher für Indie-Jazz stehen, werden sich viele nicht entgehen lassen.

Zudem spielt das Kirill Richter Trio Neo-Klassik (Sa, 1.2., 14 Uhr) und es gibt mit der Schweizer Beaver Dam Company (1.+2.2.) und der französischen Compagnie Hervé Koubi (s. sep. Tipp), die afrikanische und europäische Wurzeln hat, auch zeitgenössischen Tanz. -rw