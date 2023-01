Tango-Ball mit Orquestra de Señoritas

Nach sechs Jahren Pause haben sich die fünf Frauen des Orquestra de Señoritas wieder zusammengefunden.

In Theatern und Milongas von Deutschland über Schweden bis in die Türkei hatten sie ein ganzes Jahrzehnt lang dem Tango gehuldigt.

Die feministischen Revolutionen in Südamerika in den vergangenen Jahren, gepaart mit den zwischenmenschlichen Erfahrungen in der Pandemie, haben ihnen neuen Auftritt gegeben. Beim Tango-Ball mit den Señoritas darf selbstverständlich mitgetanzt werden! -fd