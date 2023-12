Tannenfieber

Sängerin Silvie Fazlija und Pianist Michael Postweiler (alias Sonja und Manfred aus dem Kultstück „Sinnliche Weihnachten“) servieren ein Weihnachtsspecial zum Mitmachen oder auch Nur-Genießen.

Und präsentieren ihre persönliche Auswahl an weihnachtlichen Liedern, die ans Herz, in den Bauch und in die Beine gehen. Mitsingen und -swingen ausdrücklich erlaubt! -rw