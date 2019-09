Tanz Karlsruhe 19

Das Festival für zeitgenössischen Tanz setzt auf die Verbindung in der Vielfalt.

Das Programm ist einmal mehr international und wird durch die lokale Synergie verschiedener Karlsruher Kulturinstitutionen, unter Federführung des Tempels, geschultert. Von dem Gemeinsamen unter allen Menschen handelt gleich das Eröffnungsstück von Bridget Breiner: Mit „Seid umschlungen“ bezieht sich die neue Ballettdirektorin am Staatstheater auf Schillers Europahymne „Ode an die Freude“ (Mo, 3.11., 18 Uhr, Staatstheater).

Eine Verbindung zwischen Ballett und elektronischer Musik stellt die israelische Tanzikone Sharon Eyal mit „Soul Chain“ für das Ensemble Tanzmainz her (Mi, 6.11., 20 Uhr, Tollhaus). Die regionale Tanzszene präsentiert sich in der „Langen Nacht der kurzen Stücke“ in ihrer ganzen Vielfalt (Fr+Sa, 8.+9.11., 19 Uhr, Tempel) und mit drei Choreografien von Julio César Iglesias, Fleur Darkin und George Céspedes kehren Danza Contemporánea de Cuba und ihr emotionaler Tanzstil nach Karlsruhe zurück (Di, 12.11., 20 Uhr, Tollhaus).

Das Medientheater des ZKM ist der Ort der Kontaktaufnahme von Tanz mit Medienkunst: Die Alexander Whitley Dance Company setzt sich in „Overflow“ tänzerisch mit Big Data auseinander (Mi+Do, 13.+14.11., 20 Uhr) und die Compagnie Linga nimmt sich bei „Flow“, ihrer Annäherung an ein Kollektivbewusstsein die Tierwelt mit ihren Schwärmen und Herden zum Vorbild (Sa+So, 16.+17.11., 20 Uhr). Am Mo, 18.11. steigt die Preisverleihung des „Internationalen Solo-Tanz-Theaterfestivals“ (20 Uhr), in „A Night‘s Game“ tanzt das Schwestern-Duo Alleyne Dance gegen den drohenden Verlust der Freiheit an (Do, 21.11., 15 Uhr) und „Normal“ von Alias | Guilherme Botelho erzählt vom stetigen Fluss des Lebens (Sa, 23.11., 20 Uhr, jeweils Tempel).

Parallel zu den Aufführungen zeigt die Kinemathek Gaspar Noés tanzlastigen Film „Climax“ (Fr, 15.11., 19 Uhr) und Alla Kovgans Doku über Merce Cunningham (Mi, 20.11., 19 Uhr). In der Tanztribüne gibt es Workshops von Marco Cantalupo („Anatomy Of The Gesture“, So, 17.11., 11 Uhr) und Alleyne Dance („Creative Expression“, Mi, 20.11., 19 Uhr). -fd