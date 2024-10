Tanz Karlsruhe 2024

Der November steht durch das Festival „Tanz Karlsruhe“ ganz im Zeichen des zeitgenössischen Tanzes.

Ob kontemplativ durch Tanzevents, vertiefend mit Filmen oder noch besser: Durch die Teilnahme an Workshops für ambitionierte Erwachsene mit Tänzern und Choreografen des Festivals, aber auch mit KI und spezieller Interaktionssoftware sowie Workshops für Kinder und Familien. Für einige Gastspiele wie Gauthier Dance“ (Do+Fr, 7.+8.11., 20 Uhr, Tollhaus), „Die lange Nacht“, das „Solotanzfestival“, die Premiere „Leuchtfeuer“ im Staatstheater oder Ben Rentz waren die Tickets bei Redaktionsschluss dieser Ausgabe schon knapp. Erstmals ist das traditionelle Herbstgastspiel von Gauthier Dance in das Festival „Tanz Karlsruhe“ einbezogen – und das gleich mit der spektakulären Koop von Theaterhaus Stuttgart und der Hofesh Shechter Company: „Contemporary Dance 2.0“ ist ein fliegender Start mit choreografischem Überwältigungskino. Ausverkauft ist „Die lange Nacht der kurzen Stücke“ (9.+10.11., Tempel). -rw

Der Interaktion von KI und Menschentanz widmen sich im ZKM Charlotte Triebus und Alexander Whitley (GB). Triebus’ „Precious Camouflage“ ist ein performatives Tanzstück für vier Tänzer und vier KI-Systeme. Thema ist die Beziehung zwischen künstlerischer Tanzarbeit und künstlich-intelligenten Systemen, getanzt wird unter einer großen Installation aus fünf LED-Elementen (Mi+Do, 13.+14.11., 20 Uhr, ZKM). Eine spektakuläre Welturaufführung zeigt der Brite Alexander Whitley in zwei Shows: Tanz in digitalen Welten zwischen Karlsruhe und dem „Digital Body Festival“ London. Das Projekt von „Tanz Karlsruhe“, ZKM und „Digital Body“ ist eine faszinierende Fusion aus Technologie und Tanz, die radikal neue Möglichkeiten für die Performancekunst eröffnet. Durch den Einsatz von Motion-Capture-Streaming-Technologie können Tänzer in Echtzeit über große Entfernungen hinweg interagieren, was die Grenzen traditioneller Tanzaufführungen sprengt. Die Verwendung der Otmo-Software der Alexander Whitley Dance Company ermöglicht es, tänzerisch in Form von digitalen Avataren synchron in einer gemeinsamen virtuellen Welt zu agieren (Sa, 16.11., 20+21 Uhr, ZKM, Abb. oben). Otmo kennenlernen und ausprobieren ist einfach, denn es gibt zwei Workshops mit Tänzern des Ensembles: Am Do, 14.11., 17-19 Uhr, für alle ab zwölf Jahren, einen Workshop für Tänzer und Choreografen ab 15 Jahren am Sa, 16.11., 18-20 Uhr.

Tollhaus: Xiexin Dance Theatre – „From In“

Die renommierte chinesische Choreografin Xie Xin, die lange Tänzerin bei der berühmten Compagnie des belgischen Choreografen Sidi Larbi Cherkaoui war, gibt ihre Karlsruhe-Premiere im Tollhaus mit dem Stück „From In“, einer Choreografie voller Gefühl und Poesie. Ihr Xiexin Dance Theatre aus Shanghai lässt in ein gefühlsbetontes Raum-Zeit-Kontinuum eintauchen, in dem die Erinnerungsschichten nicht aufhören, sich übereinander aufzutürmen. Als fantasmatische Figuren erscheinen und verschwinden ihre Tänzer in einer rätselhaften und eleganten Einheit zwischen Tradition und Modernität (So, 17.11., 19 Uhr, Tollhaus). Am Tag zuvor gibt Xie Xin (Sa, 16.11., 15.30-17 Uhr, Staatstheater) einen Masterclass-Workshop zu ihrer seit 2015 entwickelten „Body Connection Technik“. Sie kann den inneren Arbeitsprozess des Körpers schnell durchdringen, die Körperwahrnehmung verfeinern und die Fähigkeit der Körperteile darin schulen, unabhängig voneinander zu agieren und sich miteinander zu verbinden. Ein Bewegungsprozess voller Details und unerwarteter Wendungen.

Starke Stücke aus Baden-Württemberg

Unter dem Label „Starke Stücke aus Ba-Wü“ gastieren Ben Rentz (So, 24.11., 20 Uhr; Mo+Di, 25.+26.11., 20 Uhr, Franz-Bernhard-Haus) und die Dagada Dance Company (Sa, 30.11., 20 Uhr; So, 1.12., 18 Uhr, Tollhaus) sowie die Compagnie Cie.los (Do, 21.11., 20 Uhr, mit Nachgespräch; Fr, 22.11., 20 Uhr, mit Party im Anschluss, P8) mit ihrem Stück „Under Construction“, koproduziert von „Tanz Karlsruhe“. Acht Performerinnen, acht Körper zeigen eine Science-Fiction in Bewegung. Die Tanzcrew ging aus dem 2019 gegründeten Taktlos-Konnektiv von Katrin Panitz und Klaut Teich hervor. Weiter mit dabei sind Pia Tigges, Charlotte Bell, Julie Brochard, Katrin Martin, Jana Pfleging und Irina Castillo.

Staatstheater: Leuchtfeuer & Noch mal! Drei plus

Gespannt sein darf man auch auf die Premiere des dreiteiligen Ballettabends „Leuchtfeuer“ im Staatstheater mit Stücken des neuen Ballettdirektors Raimondo Rebeck, der neuen Hauschoreografin Kristina Paulin und des großen italienischen Choreografen Mauro Bigonzetti (Sa, 16.11., 19 Uhr, Staatstheater). Auch in der Insel ist Tanzbetrieb: Das Freiburger Silent Cosmonauts Kollektiv zeigt das Stück „Noch mal! Drei plus“, eine tänzerisch-musikalische Mitmachperformance für Klein und Groß mit einer Schneckenfrau, einem Zauberer und einer Riesin aus drei Universen. Ab drei Jahren (Di, 19.11., 16 Uhr; Mi, 20.11., 11 Uhr, Insel).

Sebastian Weber Dance Company – „The Long Run“

Dem Jazz-Tap widmet sich Sebastian Weber in seinem Stück „The Long Run“. In den 90er Jahren erlebte er in New vor Ort die schwarzen Meister des Jazz-Tap und die Stepptanzszene als einen Ort, dem Rassismus völlig fremd war. Ein Stück über kulturelle Aneignung, Identität und weiße Verantwortung. Ab zwölf Jahren.

Sa, 23.11., 20 Uhr, Tempel

Kinemathek: Tanzfilme

Der Film „O Artista e a Força do Pensamento“ von Elder Fraga (Brasilien, 2021, 94 Min., OmU) handelt vom Leben und Werk Marcos Abranches’, einem Choreografen und Tänzer mit der seltenen „Choreoathetose“, die auf eine Hirnverletzung zurückzuführen ist. Dabei handelt es sich nicht um eine Krankheit, sondern einen pathologischen Zustand, er verfügt über eine normale Intelligenz. Regisseur Fraga ist zur Vorführung anwesend (Mi, 27.11., 19 Uhr). Zwei Tage später folgt „Call Me Dancer – Von Mumbai nach New York“ von Regisseur Marc Grey (Israel, 2024). Die Hauptdarsteller der fantasievollen Liebeskomödie sind Bobbi Jene Smith und Or Schraiber, beide Stars der internationalen Tanzwelt und Mitglieder der Batsheva Dance Company. An beiden Tagen läuft als Vorfilm „Life Hacks For Lovers“.

Fr, 29.11., 19 Uhr, Kinemathek

Workshops im Tanzareal

Am So, 17.11. gibt Sade Memedova von 11 bis 14 Uhr den „Workshop Body Intelligence“ für Tanzerfahrene (auf Englisch). Am Mi, 20.11. von 15.30 bis 16.30 Uhr folgt ein Tanzworkshop für Kinder (drei bis sechs Jahre) mit ihren Eltern: Der mitreißenden Tanzworkshop wird von Künstlerinnen des Silent Cosmonauts Kollektivs & Gästen geleitet. Am Sa, 30.11., 14-17 Uhr, gibt Edan Gorlicki (auf Englisch) den Workshop „Push & Pull“. Den Abschluss bildet eine Open Stage am So, 24.11., 16 Uhr, auf der Künstler neue Kreationen in einem offenen, ungezwungenen Rahmen zeigen können.

Tanzareal, Hardtstr. 37 a, Rückseite Bau 2