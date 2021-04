Tanz Karlsruhe: Crossing 2021

Im Rahmen der „Seasons Of Media Art“-Projektförderung stellt das Kulturzentrum Tempel ein Onlinefestival über „Medienkunst im Tanz“ auf die Beine.

Cie Gilles Jobin – „La Comédie Virtuelle“ (Animated Virtual Theatre)

La Comédie Virtuelle ist ein virtuelles Theater, das für „Tanz Karlsruhe“ vier Tage lang seine Türen öffnet. Es ist eine Multi-User-VR-Erfahrung, die dem Publikum ermöglicht, die digitale Kopie des neuen Gebäudes der Comédie de Genève zu besuchen. Darin kann sich das Publikum durch verschiedene Bereiche frei bewegen und mit anderen BesucherInnen interagieren. Außerdem finden Tanzstücke, tänzerische Kollaborationen und eine VR-MoCap-Party statt. Die Cie Gilles Jobin wird darin ihre Liveshow in Echtzeit performen sowie Tänzer einladen, aus der Ferne an der ersten internationalen MoCapDance-Begegnung teilzunehmen.



Ligna – „Zerstreuung überall! Eine Audioperformance“ (Übungen in solidarischer Distanz)

„Zerstreuung überall!“ reagiert auf die internationale Corona-Pandemie: Die geschlossenen Grenzen und die Unmöglichkeit zu reisen, führen zu einer Abwesenheit von choreografischen Positionen und Stimmen. Öffentliche Aufführungen sind nur unter Auflagen möglich. In Zeiten der Abschottungspolitik und der Rückbesinnung aufs Nationale stellt das Stück als Antwort auf ein weltweites Ereignis eine neue Verbundenheit über Ländergrenzen und Kontinente hinweg her: ein Vorschlag für eine andere Art des gesellschaftlichen Zusammenlebens und der Sorge umeinander. 14 internationale KünstlerInnen wurden von Ligna eingeladen, in diesem Radioballett ihre Stimme hörbar und ihre choreografische Position erfahrbar zu machen. Im Radioballett hört das teilnehmende Publikum gleichzeitig, aber zerstreut an einem zentralen öffentlichen Raum mit Mindestabstand und Maske eine Choreografie über Kopfhörer. In ihr werden die Veränderungen durch die Pandemie, ihre Auswirkung auf den öffentlichen Raum und die Körper der Einzelnen reflektiert. -ps/pat