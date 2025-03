Tanzareal-Workshop: Johannes Blattner

Der Workshop besteht aus einer vorbereitenden zeitgenössischen Tanzklasse und einem Einblick in den aktuellen Kreationsprozess von „Bound“, der neuen Tanzperformance von Johannes Blattner, der bereits viele Tanzprojekte in der freien Tanzszene in Stuttgart realisiert hat.

Das Duett „Bound“, das er mit den Tänzern Elias Bäckebjörk und Paco Ladrón de Guevara choreografiert, feiert am 3.4. im „Fitz Theater animierter Formen“ Stuttgart Premiere. Gebühr: 30 bis 45 Euro je nach eigenen Ressourcen, Anmeld.: workshop@tanzareal.de bis 17.3. -rw