Tanzareal-Workshop mit Martina Gunkel

Martina Gunkel (geb. 1995) arbeitet und studiert in Holland und ist seit 2021 vor allem in der Freien Szene von Stuttgart tätig, u.a. in Projekten von Instant PIG, Blomst und dem Kollektiv Multipluralwesen.

Zudem ist sie Teil des künstlerischen Leitungsteams der Saal Frei – Plattform für interdisziplinäre künstlerische Improvisation. Vorerfahrung mit Tanzimprovisation vorausgesetzt. Anmeld.: workshop@tanzareal.de.-rw