Tanzareal-Workshop von Natia Chikvaidze

„Composition And Organic Movement Research“ titelt der Workshop der professionellen zeitgenössischen Tänzerin und Choreografin von Natia Chikvaidze aus Tiflis.

„Integration of diverse techniques inspired by Gaga movement language, floorwork, and contact improvisation, alongside dynamic composition games that spark creativity and collaboration. In these sessions, we will explore gravity, body textures, organic movement, opposing forces, groove, coordination, and precise execution of technique. Emphasizing contemporary dance, the class incorporates improvisational warm-ups with a focus on floorwork, alongside creative research tasks and discussions. Level: Open. All possibilities are welcome!“



Der Workshop findet auf Englisch statt. Teilnahmegebühr: 30 bis 45 Euro je nach eigenen Ressourcen. Anmeld.: workshop@tanzareal.de. -ps/pat