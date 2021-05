Tanzbiennale Heidelberg 2021

Bereits im Februar hatte sich die Tanzallianz aus Theater und Orchester Heidelberg und Unterwegs Theater nach mehrfacher Verschiebung dazu entschlossen, die groß angelegte „Tanzbiennale“ mit internationalen Gästen als digitales Minifestival zu veranstalten.

Unter dem Motto „Every Body Can Dance“ feiert man den Tanz in all seinen Ausdrucksformen. Vier Produktionen werden live und on demand gezeigt; darunter als Highlight die „Tanz-Gala Baden-Württemberg“ (So, 6.6., 20 Uhr). In hybrider Form laufen zum Abschluss vorproduzierte Beiträge mit Livetanz aus dem Marguerre-Saal, u.a. „The Dying Swans Project“ von Gauthier Dance/Dance Company Theaterhaus Stuttgart. Das Dance Theatre Heidelberg zeigt eine Vorschau zur Uraufführung „Oscillation“.

Mit dem zwischen Westeuropa und Subsahara-Afrika verankerten „Coloured Swan 3: Harriet’s Remix“ (Fr, 4.6., 20 Uhr) erforscht Choreografin Moya Michael die Zeit und stellt Fragen zu Spiritualität, Verdrängung und Dreieinigkeit. „Honest Bodies“ (Sa, 5.6., 17 Uhr) ist eine dreiteilige Vorstellung mit gehandicapten TänzerInnen – sei es Beinprothese („Cuckoo“) oder Parkinson-Syndrom („My Heart Goes Boom“). Und das Dance Theatre Heidelberg stellt sein choreografisches Können im Rahmen des DTH-Formats „Freiraum“ (Sa, 5.6., 20 Uhr) diesmal in Kurzfilmen unter Beweis. -pat