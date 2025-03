Tatort – So isch’s wore

Nachdem eben in Ettlingen das Lieblingsplätzle des Mundartdichters, direkt an der Alb im Schatten einer Weide, offiziell den Namen „Harald Hurst-Plätzle“ erhielt, ist es für das Sandkorn Zeit, auch die immer nur exklusiv am Haus gezeigte Ehekomödie von Hurst wieder ins Programm zu nehmen.

Es spielen Ute Merz und Winnie Bartsch, Inszenierung: Hendrik van Ryk. -rw