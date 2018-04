Teddy Show

Sein Akzent ist, wenn er denn will, eine kühne Mischung aus Schwäbisch, Deutsch und Internettisch, dem unterwegs ein paar Endungen und Vokale abhandengekommen sind.

Tedros Teclebrhan und seine Rollen sagen Sätze wie „Ich mag den Geräusch, den du machsch, wenn du dein Schnauze hälsch!“ oder eben „Ds passiert alles in dein Birne!“. So heißt denn auch seine aktuelle Tour. Und die zieht er durch, egal was Domian dazu sagt.

INKA verlost 3 x 2 Tickets. Teilnahme per E-Mail bis So, 29.4. an verlosung@inka-magazin.de unterm Stichwort „Alles in mein Birne!“. -bes