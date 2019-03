telemanie19

Eine Initiativgruppe um Frank Thomé (Komponist/Perkussionist) und Evgenia Ivanova-Dyatlova (historische Flöten) führt die „Telemanie“-Konzerte von 2017 zum 250. Todesjahr von G.P. Telemann mit einer Konzertreihe fort, die zum Auftakt in das ganz frühe Karlsruheversetzt mit Werken von Sebastian Bodinus, Hofkapellmeister des Markgrafen von Baden-Durlach sowie Telemann, der damals in ganz Europa ein echter „Popstar“ war (Sa, 16.3., 19.30 Uhr, Rabusstudio).

Am Sa, 23.3., 19.30 Uhr, folgt im Käthe-Kollwitz-Saal ein Projekt von Kindern und Jugendlichen mit Komponisten und Interpreten und Werken vom 16. Jhr. bis heute. „Experiment (Ultra-Barock)“heißt es am Sa, 30.3., u.a. mit Uraufführungen von Thomé und Werbitzky (Kollwitz-Saal). Am Sa, 6.4. um 19.30 Uhr (Karlsburg) spielt das Ensemble Sorpresa dann Werke von Telemann, Molter, Treiber und Werbitzky. -rw