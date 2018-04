Die „Grandfathers Of Cuban Music“ lassen das Havanna der 40er und 50er Jahre wieder aufleben.

Mit Liveband und Tänzern entführt Regisseur, Autor und Conferencier Toby Gough in einer Mischung aus Konzert und Musical in die wohl bekannteste Bar Kubas, „The Bar At Buena Vista“.

Sänger Rene Pérez Azcuy und Siomara Valdés waren regelmäßige Gäste im sagenumwobenen Club Cabaret Tropicana, Ignacio „Mazacote“ Carrillo stand als Sänger mit Legenden wie Ibrahim Ferrer auf der Bühne. In seiner einmaligen Eigenschaft als Barkeeper und Sänger unterhielt Jose Alejandro „Capullo“ Bolaños Herrera sein Publikum in Bars wie La Floridita oder Sloppy Joe’s.