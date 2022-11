Innovation ist mehr als nur bloße Worthülse.

Ohne den Drang nach neuer Erkenntnis, ohne Neugier gäbe es weder Kunst noch Wissenschaft. Und auch die Wirtschaft muss sich immer wieder neu erfinden und an die Zeiten anpassen. An einem interdisziplinären Abend begibt sich das ZKM auf die Suche nach den Bedingungen des Neuen. Der israelische Komponist Emmanuel Witzthum hat in einer Residency den Zeiss Innovation Hub am KIT besucht.

Er begleitete die ForscherInnen bei der Ideenfindung, beobachtete Innovationsprozesse und brachte künstlerische Ansätze in die wissenschaftliche Praxis hinein. In der Komposition „The Contour Of Stars“ verarbeitete Witzthum seine Beobachtungen mittels einer grafischen Partitur. Das Ensemble Modern führt das Stück auf, neben Werken von Hanne Darboven, Jessie Cox und Cornelius Cardew. Der Abend startet mit einem Salongespräch mit Witzthum und anderen Beteiligten aus Musik und Wissenschaft. -fd