The Dolphins

Bühne & Klassik // Artikel vom 08.11.2021

Mit geballter Frauenpower gehen die vier Sisters Of Comedy (Mo, 8.11., 19.30 Uhr) Andrea Volk, Patricia Lürmann, Marlies Blume und Kathrin Wagner unter Moderation von Antje Schumacher und Lissi Hohnerlein derbe wie divenhaft in die Kabarett-Offensive, bevor die mit dem „Deutschen Comedypreis“ als „Beste Komikerin 2020“ ausgezeichnete Hazel Brugger (Sa, 13.11., 20 Uhr) in „Kennen Sie diese Frau?“ mit ihren neuen Rollen als Hausbesitzerin, Ehefrau und Mutter hadert.