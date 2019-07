Als ein „viktorianisches Pompgemälde übers Sterben“ bezeichnete ein Kritiker Edward Elgars Oratorium „The Dream Of Gerontius“.

Das erzkatholische Werk begleitet einen alten, frommen Mann vom Sterbebett, vorbei an Dämonen und Fegefeuer, hin zu Gott. Besonders in Elgars Heimat ist „The Dream Of Gerontius“ populär und wird dort mit Händels „Messias“ verglichen, weist musikalisch aber eher Anklänge an Wagner auf. Solisten, Chor und Orchester der Hochschule für Musik führen „Gerontius“ unter der Leitung von Matthias Beckert auf. -fd