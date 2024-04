Cartoonklassiker mit Livecombo.

Auf der Leinwand kämpfen Tom und Jerry, auf der Bühne spielt eine New Yorker Combo Jazzmusik mit Ausflügen zu Mozart, Strauss und Rossini. „The Queen’s Cartoonists“ feiern eine Hommage an 100 Jahre Animationsfilm in einem Zeichentrickkonzert für alle Altersgruppen. -rw