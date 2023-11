The Stevie Wonder Story

Vier Jahrzehnte voller Charthits von „Superstition“ über „Sir Duke“, „Higher Ground“, „Master Blaster“, „Signed Sealed Delivered“, „I Just Called To Say I Love You“ bis „Uptight“ vereint „The Greatest Stevie Wonder Show On Earth“.

Die audiovisuelle Story wird begleitet durch den damaligen Zeitgeist widerspiegelnde Filmaufnahmen und Videosequenzen, Bläsern im Phillystil, voller Percussionrhythmusgruppe und herausragenden BackgroundsängerInnen, die mit der Motown-Legende schon höchstpersönlich auf der Bühne gestanden haben. -pat