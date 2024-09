The World Of John Neumeier 2024

In seiner jüngsten Rolle als Kurator und Impresario präsentiert John Neumeier bis 13.10. das dritte Festival „The World Of John Neumeier“ mit Rahmenprogramm in der ganzen Stadt.

Das Thema ist 2024 die Literatur und Musik Amerikas. Neumeier bringt seine Adaptionen der berühmtesten Dramen von Tennessee Williams mit: „Endstation Sehnsucht“ (4.-6.10.) und „Die Glasmenagerie“ (11.-13.10.). Es ist das erste Gastspiel des Hamburg Balletts unter der neuen Leitung von Neumeiers jungem Nachfolger Demis Volpi. Als Gastkompanie hat Neumeier u.a. das Joffrey Ballet aus Chicago eingeladen. -rw