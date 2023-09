The World Of John Neumeier

Sein ganzes Leben lang hat John Neumeier dem Ballett neue Ausdrucksbereiche erschlossen.

In seiner letzten Spielzeit als Intendant des Hamburg Balletts flossen diese Erfahrungen in die Choreografie „Dona Nobis Pacem“ nach Bachs h-Moll-Messe ein. Neumeiers Bach-Ballette sind fast ein Genre für sich, viele wurden in Baden-Baden aufgeführt. Dem neuesten Werk wird ein ganz anderer Klassiker gegenübergestellt, Neumeiers Ballett „Dornröschen“, dazu weitere Arbeiten auch abseits der Festspielhaus-Bühne.

Den Auftakt des Festivals bildet das Stück „Dona Nobis Pacem“ (Fr-So, 29.9.-1.10.) ergänzt am 30.9. durch eine „Ballett-Werkstatt“. Am Fr+Sa, 3.+4.11. bringt das Bundesjugendballett das „Songbook“ auf die Bühne, eine bunte Tanzcollage auf der Basis von Popsongs. Tschaikowskys „Dornröschen“ in der Originalchoreografie von Petipa gilt als das bedeutendste klassische Ballett überhaupt. Da es an diese nur Annäherungen gibt, verwendet Neumeier zwar das Tanzrepertoire Petipas, siedelt die Geschichte aber in der Gegenwart an, das Hamburg Ballett agiert in den märchenhaft-entrückten Bilderwelten von Jürgen Rose (Fr-So, 6.10,-8.10.; Di, 10.10.).

Am Sa+So, 7.+8.10. gibt das dänische Ensemble Kammerballetten seine Baden-Baden-Premiere, Schauplatz der „Internationalen Choreografien & Kammermusik“ ist das Theater Baden-Baden. Am Mo, 9.10. stellt sich dann die Ballettschule des Hamburg Balletts mit ihren teils schon preisgekrönten Arbeiten vor. Quer über die Stadt verteilt läuft vom Fr-So, 6.-10.10. das „Tanzfest der Generationen“. -rw