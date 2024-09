The Wreckers

Die dritte Oper der englischen Komponistin Ethel Smyth ist inspiriert von einer Legende über das Strandrecht: durch manipulierte Leuchtfeuer lässt eine religiös eingeschworene Dorfgemeinschaft Schiffe stranden, tötet die Besatzung und lebt von der Beute.

Ein junges Paar widersetzt sich, warnt heimlich die Schiffe draußen – und wird zum Tode verurteilt. Die Kosmopolitin und Frauenrechtlerin Smyth wurde selbst vom deutschen Kaiser für ihre „unbestechliche politische Meinung“ geschätzt. Drei Jahre nach der Darbietung einer unautorisierten deutschen Version in Leipzig wurde das Stück 1909 in London in englischer Fassung uraufgeführt.

Diese Verquickung geht weiter: Es ist die erste deutsche Aufführung der englischsprachigen Fassung, die Regisseur Keith Warner inszeniert. Ab 14 Jahren. -sb