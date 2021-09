In „Verbrechen und Strafe“ erzählt Fjodor Dostojewskij vom Gewissen des Raskolnikow.

Der Jura-Student erschlägt die alte Ausbeuterin Aljona Iwanowna – in seinen Augen ein schlechter Mensch weniger, „eine überflüssige Laus“. Und mit ihrem Geld kann er einiges anfangen. Doch so moralisch okay seine Überlegungen scheinbar waren, so laut schreit danach auch das Gewissen. Mit der Bühnenfassung von Gernot Plass feiert das Theater Baden-Baden seine erste Premiere der Saison am Fr, 10.9. um 20 Uhr. Gespielt wird auch am Sa, 11.9., 20 Uhr, am So, 12.9., 15 Uhr, sowie am Mi+Do, 29.+30.9. je um 20 Uhr.

Zum „Theaterfest“ lädt das Haus sein Publikum und alle Interessierten am Sa, 25.9. ab 12 Uhr mit abwechslungsreichem Programm über den ganzen Tag ein. Am selben Abend steigt die Premiere der Revue „Die Suche nach dem verlorenen Musical“ von Ingmar Otto. Ein Musical-Abhängiger auf Entzug schleicht sich ins Theater und in einer heiteren Illusion werden aus Bühnenarbeiter und Reinigungskraft auftrumpfende Musical-Stars – mit Nummern aus „My Fair Lady“, „Cabaret“ und „Hochzeit mit Hindernissen“ (20 Uhr). -fd