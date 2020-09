Theater Baden-Baden: Spielzeit 2020/21

Das neue Spielzeitmotto am Theater Baden-Baden liest sich wie das Gebot der Stunde.

Erdacht wurde „Zusammen/Halt“ allerdings schon vor Ausbruch der Corona-Pandemie. Die Stücke beleuchten angefangen bei Molières Komödie „Der Menschenfeind“ (Do+Fr, 1.+2.10.; Sa, 10.10.; Fr+Sa, 23.+24.10., je 20 Uhr; So, 11.10., 15 Uhr) bis hin zu Ibsens „Gespenster“ (Premiere: 19.2.) verschiedenste Arten von Gemeinschaft. Im Oktober Premiere feiern Klaus Manns in der trügerischen Theaterfamilie spielender „Mephisto“ (Fr, 16.10., 20 Uhr) und „Wutschweiger“ (Sa, 3.10., 18 Uhr), in dem die belgischen Autoren Jan Sobrie und Raven Ruëll mit viel Humor eine kämpferische Geschichte über soziale Ungerechtigkeit und Freundschaft erzählen.

Zudem gibt’s noch die Lesungen „TiK-Extra für Geisterjäger, Angsthasen und echte Vampire“ (Sa, 31.10., 17 Uhr) für Kids ab sechs und Max Ruhbaums „Liebe ist eine tolle Krankheit“ (So, 25.10., 19 Uhr) sowie die musikalische Produktion „Discotopien“ (Fr, 9.10., 20 Uhr). Ergänzt wird der Spielplan u.a. durch Gastspiele, etwa die szenische Lesung „Vodkagespräche“ (Sa, 3.10., 17+20 Uhr), einen Poetry Slam (So, 11.10., 20 Uhr) oder die Tangoshow „Trasnochando“ (Sa, 17.10., 19.30 Uhr). Als Weihnachtsmärchen steht dann das Vorzeigestück für Zusammenhalt auf dem Plan: „Die Bremer Stadtmusikanten“ (Premiere: 22.11.). -pat