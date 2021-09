Theater Heidelberg: Ausblick Saison 2021/22

Neue Spielzeit am Neckar.

Der Skandal der Uraufführung vor rund 350 Jahren dürfte 2021 ausbleiben, doch hat die Thematik der Täuschung in Molières „Tartuffe“ im Zeitalter der Fake News und Faktenchecks eine neue Aktualität bekommen. Der arme, scheinbar fromme Tartuffe blufft den wohlhabenden Orgon, der ihm nicht nur seine Tochter, sondern den ganzen Familienbesitz verspricht (Sa, 11.9., 19.30 Uhr, Marguerre-Saal). Emotionale Verwirrung herrscht in Ruggero Leoncavallos Oper „Pagliacci (Der Bajazzo)“. Bajazzo Canio zieht als Clown mit seiner Wandertruppe durch die italienischen Dörfer. Doch seine Frau Nedda sehnt sich nach einem sesshaften Leben, was ihr der bodenständige Bauer Silvio verspricht. Aus Spiel und Heiterkeit werden Ernst und Eifersucht (Do, 16.9., 19.30 Uhr, Marguerre-Saal).

Auch zwischen Ruth und Ivan knistert es. Auf einer Amazonas-Kreuzfahrt treffen sich die beiden wieder, Jahre nach ihrer kurzen Zeit miteinander. „Das weiße Dorf“ in Andalusien wird zum Sehnsuchtsort, den beide wohl nie zusammen besuchen werden. Teresa Dopler gewann 2019 mit dem Stück den „AutorInnenpreis“ beim „Heidelberger Stückemarkt“ (Mi, 15.9., 20 Uhr, Zwinger 1). „Eins ist wichtig, wie du bist, so bist du richtig!“ ist der Leitspruch von Nadja Buddes Bilderbuch „Und außerdem sind Borsten schön“. Das Stück bringt einem jungen Publikum die Streitbarkeit von Körperbildern und Schönheitsidealen in einem Spiel mit der Bewegung näher (So, 19.9., 15 Uhr, Zwinger 3).

Am Do, 23.9. wird die Theaterstraße zum Broadway. Sieben Musicalstars schmettern Hits aus „South Pacific“ und „Cabaret“, aus dem „Tanz der Vampire“ und „The Life“. „Broadway Forever“ ist eine Galashow mit reichlich Tempo und Glitzer (19.30 Uhr, Marguerre-Saal). Von zwei Außenseiterinnen erzählt Johanna Emanuelsson in „Schimmerndes Wasser“. Manisha und Ally sind nicht wie die coolen Girls aus ihrer Klasse. Im Wald machen die beiden eine tiefgreifende Erfahrung mit schwarz-funkelndem Wasser (Fr, 24.9., 17 Uhr, Zwinger 3). -fd