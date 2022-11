Theater im Klassenzimmer!

„Lotta und Paul wollen die Welt retten“ von Günter Knappe ist ein Klassenzimmerstück zum Thema Nachhaltigkeit für die Klassen sieben bis zehn.

Auf einer Demo von Fridays For Future treffen der 14-jährige Umweltaktivist Paul und die 13-jährige topmodische Lotta, die spontan vorbeischaut, um zu erfahren, was da so abgeht. Das große Thema: Umwelt und Nachhaltigkeit.

Das Stück wurde mit der Umwelt- und Energieagentur konzipiert zur Unterstützung von Projektunterricht oder Projekttagen. Es spielen Chris Irslinger und Hannah Jasna Hess. -rowa