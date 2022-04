Theater trifft Klima

Die „Tage der Nachhaltigkeit“ am Staatstheater bringen ökologisch-soziale Themen auf die Bühne.

Im „Casino Global“ kann sich das Publikum sein gutes Gewissen im Angesicht der Klimakatastrophe zurückzocken (Fr, 6.5., 19 Uhr; Di, 17.5., 19 Uhr; Mi, 18.5., 20 Uhr). Mit Gewissensfragen ist längst auch die Ernährung verbunden. In der sinnlichen Theatercollage „Mindestens haltbar bis“ tragen Karlsruher BürgerInnen mit dem Künstler BBB Johannes Deimling all die Glaubenssätze zusammen, die wir mit Essen verbinden (Do, 12.5., 19.30 Uhr, Mobil).

Zwei Marsmenschen aus dem Jahr 2110 landen auf der Erde und tüfteln an einem „Plan(et) B“ für deren Zukunft – Stefan Hornbachs Stück zeigt auf, dass es (noch) nicht zu spät ist (Do, 19.5., 16 Uhr, Neues Entree). Auch Jonathan Safran Foer schlägt in „Wir sind das Klima“ ähnlich alarmistische, aber auch produktive Töne an (Do, 19.5., 20 Uhr, Kleines Haus). Wie wir direkt vor (und hinter) der Haustür zu einem nachhaltigeren Lebensstil finden können, zeigt das Kollektiv Konsum Global bei seinem Stadtspaziergang zur Nachhaltigkeit (Do, 19.5., 18 Uhr, Treffpunkt: Neues Entree). -fd